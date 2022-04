Motorista que levava ex-BBB Rodrigo Mussi é autuado por lesão corporal culposa

O motorista de aplicativo que levava o ex-BBB Rodrigo Mussi quando bateu o carro, na última quinta-feira (31), foi autuado pelo crime de lesão corporal culposa. Investigado pelo 51º Distrito Policial de São Paulo, o caso aponta que não houve a intenção de causar o acidente.

Kaique Faustino Reis, de 24 anos, revelou à polícia que "dormiu ao volante" pouco antes de o acidente ocorrer, no acesso à Marginal Pinheiros, entre as pontes Cidade Universitária e Eusébio Matoso, na região do Butantã, Zona Oeste de São Paulo.

Com a chegada da equipe policial ao local do acidente, Kaique e o motorista do caminhão envolvido no acidente, Bruno Vieira Batista, de 37 anos, passaram por teste do bafômetro, mas receberam resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.

Cirurgias

Rodrigo segue internado no Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo. Ele passou por cirurgia na cabeça e na perna direita e deve permanecer em observação por 48 horas.

Segundo a família, que divulgou detalhes sobre o procedimento cirúrgico, ele reage bem. Um cateter foi colocado para diminuir a pressão intracraniana e uma grade foi instalada em volta da perna fraturada.

Não foi arremessado

As primeiras informações sobre o caso apontavam que Rodrigo havia sido arremessado do veículo em que estava. Porém, segundo o socorrista Rafael da Silva Teixeira, que atendeu o gerente comercial, ele estava dentro do carro.

"Ele estava dentro do veículo, de joelhos atrás do banco. Ele não estava falando. Tentando se mover, se levantar, mas não conseguia. Só tinha eu e um técnico, não tínhamos o equipamento apropriado. Só fiz os primeiros socorros", pontuou.

Em entrevista à revista Quem, ele informou que Rodrigo tentou reagir, mas não estava conseguindo falar. "Como eu era a única ambulância trafegando na Marginal Pinheiros, a gente para para prestar serviço até chegar o SAMU ou o resgate", explicou como teria ocorrido a fase de primeiros socorros.