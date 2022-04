Rodrigo Mussi reage bem após cirurgias e é monitorado na UTI

Internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, o ex-BBB Rodrigo Mussi reage bem após passar por cirurgias na noite desta quinta-feira (31), segundo comunicado publicado em suas redes sociais.

"As cirurgias realizadas durante esta noite foram bem sucedidas e Rodrigo Mussi reage bem. Ele foi encaminhado para monitoramento na UTI. A família agradece todas as correntes positivas, mensagens e pede que mantenham firmes em oração", diz a nota.

O gerente comercial de 36 anos foi hospitalizado com traumatismo craniano após sofrer um acidente de trânsito. O ex-BBB passou por diferentes intervenções cirúrgicas, dentre elas a instalação de um cateter intracraniano para avaliação da pressão.

“O caso de Rodrigo Mussi é considerado grave. Ele está em sedação profunda e passou por cirurgia. Entre as cirurgias, ele passou pela instalação de um cateter intracraniano para avaliação da pressão intracraniana e também a fixação externa da perna direita", disse reportagem do Bom Dia SP, da TV Globo.

Rodrigo Mussi foi arremessado do veículo por não usar cinto de segurança ​

Rodrigo Mussi viajava como passageiro em um carro de transporte por aplicativo. Em entrevista, o motorista contou que dormiu e acabou batendo na traseira de um caminhão.

A colisão do veículo no qual Rodrigo estava com um caminhão aconteceu por volta de 3h da manhã da madrugada de quinta-feira (31) na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Sem cinto, Rodrigo foi arremessado para fora do veículo. Enquanto isso, o motorista do carro não apresentou nenhum ferimento, pois estava com o item de segurança.

"Na hora da batida eu tava de cinto, eu sempre uso cinto, solicitei para ele colocar cinto também, porém não tenho que toda hora ficar olhando pra trás pra ver se o cara está com cinto também", disse o motorista Kaique Reis em entrevista ao 'Bom Dia SP'.