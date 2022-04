Rodrigo Mussi estava usando corrida da 99 quando sofreu acidente de carro, confirma aplicativo

O ex-BBB Rodrigo Mussi estava em um carro do serviço de aplicativo 99, segundo confirmou a própria empresa, quando sofreu um acidente na madrugada de quinta-feira (31), em São Paulo. O motorista do veículo era parceiro do aplicativo em questão.

No BBB 22, o almoço do anjo é patrocinado pela 99, que concede aos ganhadores da prova um valor de R$ 9.999,00 em corridas. Anjo duas vezes durante a permanência no confinamento, ele recebeu o dobro deste valor em viagens.

Em nota enviada ao UOL, a assessoria da empresa revelou que está colaborando com as investigações sobre o acidente.

"A 99 confirma que Rodrigo Mussi estava em uma corrida da plataforma, quando o carro em que estava se envolveu em uma colisão nesta quinta-feira (31), em São Paulo. A empresa lamenta profundamente o acidente e informa que está em busca de contato com os familiares do passageiro e motorista para oferecer apoio e acolhimento necessários", diz o comunicado.

Acidente

A colisão do veículo no qual Rodrigo estava com um caminhão aconteceu por volta de 3h da manhã da madrugada de quinta-feira (31) na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Sem cinto, Rodrigo foi arremessado para fora do veículo. Enquanto isso, o motorista do carro não apresentou nenhum ferimento, pois estava com o item de segurança.

"Na hora da batida eu tava de cinto, eu sempre uso cinto, solicitei para ele colocar cinto também, porém não tenho que toda hora ficar olhando pra trás pra ver se o cara está com cinto também", disse o motorista Kaique Reis em entrevista ao 'Bom Dia SP'.