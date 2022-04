Viih Tube assume controle das redes sociais de Rodrigo Mussi

A ex-BBB Viih Tube assumiu o controle das redes sociais do também ex-brother Rodrigo Mussi, que está internado em um hospital, em São Paulo, após ter sido arremessado para fora de um carro durante um acidente de trânsito na madrugada dessa quinta-feira (31).

A youtuber explicou que a família do antigo participante do BBB 22 está assustada com a repercussão do caso, por isso decidiu ajudar na divulgação de informações sobre o estado de saúde do rapaz. "Família está abalada", explicou a influenciadora.

"Estou no hospital com a família dele. Não sei como pedir isso, mas Rodrigo não era uma pessoa pública até pouco tempo atrás. A família não está acostumada. Peço que respeitem a privacidade e apenas orem por ele", escreveu ela nas redes sociais do gerente comercial.

Viih pediu que os seguidores de Mussi não divulguem informações falsas sobre o estado de saúde dele. "Eu e o amigo dele estamos controlando as redes dele. Confiem apenas no que verem lá", avisou.

A ex-BBB também fez um apelo aos amigos e aos fãs para que evitem ir ao Hospital das Clínicas, local onde o paulista está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com intuito de não prejudicar o funcionamento da unidade de saúde. "Não será possível a visita de ninguém. Amigos podem ajudar orando e jogando energias positivas", explicou.

Por fim, a youtuber apagou as publicações realizadas nos perfis de Mussi sobre o estado de saúde dele, que adotavam um fundo escuro, e passou a usar uma nova identidade visual, de fundo claro.

Viih Tube diz que não é namorada de Mussi

Os dois ex-BBBs já chegaram a trocar beijos recentemente. Devido ao histórico, Viih Tube usou o Twitter para solicitar que os internautas parassem de afirmar que ela estava agindo como se fosse namorada de Mussi.

"No momento como esse e as pessoas me perturbando, falando que to me achando a namorada dele. Isso me preocupa. Vocês não fariam isso por um amigo? Somos amigos desde que ele saiu [do BBB 22] e termos ficado foi o de menos! Nem sabem da nossa relação. Sei que ele confia em mim, não enche p*rr*", disparou a influenciadora.

Rodrigo Mussi estava sem cinto de segurança

Legenda: Veículo sofreu forte impacto na parte da frente Foto: Reprodução/TV Globo

O ex-BBB não usava cinto de segurança durante acidente, na madrugada de quinta-feira (31), em São Paulo. A informação foi divulgada pelo Jornal da Globo.

Rodrigo Mussi viajava como passageiro em um carro de transporte por aplicativo. Em entrevista, o motorista contou que dormiu e acabou batendo na traseira de um caminhão.