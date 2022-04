Motorista que dirigia carro com ex-BBB Rodrigo Mussi conta que teria dormido ao volante

O motorista de aplicativo envolvido no acidente de carro com o ex-BBB 22 Rodrigo Mussi explicou, em entrevista ao Bom Dia SP, que pode ter cochilado ao volante pouco antes da colisão com a traseira de um caminhão na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

"Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente", disse ele. O acidente aconteceu na madrugada de quinta (31), próximo da Ponte Eusébio Matoso.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, em Pinheiros, e o motorista Kaique Reis prestou depoimento no local. No relato, ele reafirmou que acredita ter dormido ao volante.

Cinto de segurança

Sem ferimentos, o motorista Kaique Reis estava usando cinto de segurança no carro, item que Rodrigo Mussi não estava utilizando. O gerente comercial teria sido arremessado para frente do veículo.

Ainda em depoimento, Kaique pontuou que chegou a pedir ao passageiro que colocasse o cinto, mas sem sucesso. De acordo com o boletim médico mais recente, Rodrigo sofreu diversas fraturas, incluindo traumatismo craniano.

Após o acidente, o motorista passou pelo teste do bafômetro e não foi detectado nenhum traço de ingestão de bebida alcoólica.

Cirurgia

Na noite da quinta-feira (31), Rodrigo passou por cirurgia na perna e na cabeça, realizada no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital paulista.

Segundo a equipe médica, ele passará as próximas 48 horas em observação para definir novos procedimentos e medicações.