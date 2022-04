Vídeo de sensitiva sobre BBB citando ferimento na cabeça é resgatado após acidente de Rodrigo Mussi

Um vídeo da sensitiva Monica Buonfiglio falando sobre previsões para o BBB 22 ressurgiu nas redes sociais após o acidente de Rodrigo Mussi. Na gravação, publicada em 11 de janeiro, a mulher falou sobre possibilidades para o reality show, entre elas uma pessoa tendo um ferimento na cabeça e precisando de pontos.

A informação chamou atenção pois Rodrigo teve traumatismo craniano após o acidente de carro. Ele está internado em estado grave no Hospital das Clínicas em São Paulo.

"Saturno na sexta me preocupa, que é a história da cabeça, alguém machucando a cabeça e precisando dar pontos. Netuno na sete... de novo ele fala de alguém com ferimento na cabeça, espero que não seja nenhum tipo de agressão física", diz a sensitiva em seu canal do Youtube.

Veja as previsões:

Monica ainda cita o patrocínio de uma empresa automobilística, com a presença de um carro no cenário. O acidente envolvendo o ex-BBB 22 aconteceu em um carro por aplicativo, o 99, que é patrocinador do programa.

"Monicaaaa, a sra acertou sobre um participante machucando a cabeça, e principalmente tendo relação com carro. Tô chocada. E foi bem enfática nas suas afirmações acerca de alguém machucando a cabeça. Impressionante", comentou uma internauta no vídeo da sensitiva depois do acidente.

"Como deve ter patrocínio de alguma empresa automobilística, aparece a presença também de carro. Sei que tem aquelas situações que entram 500 pessoas dentro do carro, e o último a ficar ganha, e isso acontece aqui", fala ela, no vídeo.