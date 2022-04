Novo boletim sobre estado de saúde de Rodrigo Mussi deve sair no sábado (2), confirma irmão

O irmão de Rodrigo Mussi, Diogo Mussi, usou as redes sociais para falar mais detalhes sobre o quadro de saúde do ex-BBB, que sofreu um grave acidente na madrugada de quinta-feira (31). Ele está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após passar por cirurgia na cabeça e na perna, e um novo boletim só será divulgado neste sábado (2).

"Após reunião com os excelentes médicos do HC, fomos informados de que o Rod está estável e que as próximas horas serão importantes para sua melhora", escreveu em um Stories do Instagram.

Ainda na tarde desta sexta (1º), ele falou com diversos veículos de imprensa sobre o estado do irmão enquanto visitava o hospital em São Paulo.

Foto: reprodução

"Está tudo bem, agora é esperar dia após dia, torcer para ele reagir. Não tem muito o que possa dizer. Os médicos mesmo não dizem muita coisa, o quadro geral é estável. Não pode visita, é um protocolo do hospital. Viemos só conversar com os médicos", relatou à revista Quem.

Cirurgias

Rodrigo segue internado no Hospital das Clínicas. Ele passou por cirurgia na cabeça e na perna direita e deve permanecer em observação por 48 horas.

Um cateter foi colocado para diminuir a pressão intracraniana e uma grade foi instalada em volta da perna fraturada.

Não foi arremessado

As primeiras informações sobre o caso apontavam que Rodrigo havia sido arremessado do veículo em que estava. Porém, segundo o socorrista Rafael da Silva Teixeira, que atendeu o gerente comercial, ele estava dentro do carro.

"Ele estava dentro do veículo, de joelhos atrás do banco. Ele não estava falando. Tentando se mover, se levantar, mas não conseguia. Só tinha eu e um técnico, não tínhamos o equipamento apropriado. Só fiz os primeiros socorros", pontuou.

Em entrevista à revista Quem, ele informou que Rodrigo tentou reagir, mas não estava conseguindo falar. "Como eu era a única ambulância trafegando na Marginal Pinheiros, a gente para para prestar serviço até chegar o SAMU ou o resgate", explicou como teria ocorrido a fase de primeiros socorros.