Boninho diz que fará pegadinha no BBB 22 nesta terça (19): 'nunca tá bom quando pode piorar'

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, usou as redes sociais na segunda-feira (18) para anunciar uma pegadinha com os brothers restantes no confinamento da 22ª edição. A ideia, ele contou em vídeo, veio depois de uma conversa de Arthur Aguiar após o Jogo da Discórdia.

A dinâmica, realizada toda segunda-feira, pediu para que os participantes indicassem quem mandariam ao paredão. Entretanto, todos acharam estranho a falta de consequências após o jogo.

"Se eles mandarem: 'Douglas, arrume as malas e bote na despensa', o bagulho é sério. Mas não tem como, não fez defesa", pontuou o ator. Segundo ele, uma hipótese de consequência para o jogo seria uma eliminação relâmpago.

Ideia de pegadinha

Atento à conversa, Boninho logo pensou em uma pegadinha rápida para brincar com as estratégias dos confinados atualmente. Ele revelou que na manhã desta terça-feira (19) vai solicitar aos brothers que arrumem as malas e as coloquem na despensa, assim como ocorre em dias de eliminação.

"Nunca tá bom quando pode piorar. A gente ouviu uma conversa do Arthur, então amanhã de manhã a gente vai falar: 'Todo mundo de mala pronta'. Por quê? Só pra gente se divertir", brincou ele.

Mesmo após ter contado da brincadeira, Boninho não deu detalhes do horário em que acontecerá ou de como será comunicado aos confinados que não passa de uma pegadinha.