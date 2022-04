Jogo da discórdia ontem: veja como foi a dinâmica do BBB 22 de segunda (18/04)

O tradicional Jogo da Discórdia movimenta os ânimos dos brothers na noite dea segunda-feira (18) no Big Brother Brasil 22. Dessa vez, o apresentador Tadeu Schmidt dividiu a brincadeira em duas partes, a primeira com os emparedados e a segunda, para os restantes.

Dentre as instruções do Jogo da Discórdia, os participantes devem explicar o motivo de suas escolhas no decorrer da dinâmica.

Durante a primeira fase, somente os emparedados deveriam responder. Tadeu questionou Eliezer, Gustavo e Paulo André: "Se você ganhar a chance de sair do paredão, puxando alguém para seu lugar, quem você escolhe para assumir o seu lugar no paredão e por quê?"

Na segunda fase, Tadeu fez uma pergunta para cada participante, que movimentou a discussão.

1ª fase: Emparedados

Eliezer: puxaria Douglas Silva para seu lugar

puxaria Douglas Silva para seu lugar Gustavo: puxaria Arthur Aguiar para seu lugar

puxaria Arthur Aguiar para seu lugar Paulo André: puxaria Douglas Silva para seu lugar

2ª fase: Restante dos brothers

Scooby

Ao Scooby, questionou: "se puder tirar alguém do paredão, quem você tira?". As opções eram entre Eli, Gustavo ou PA. O surfista tiraria Gustavo e colocaria Douglas Silva

Douglas Silva

Para DG, Tadeu relembrou que Eli o escolheu para estar no paredão no lugar dele. "Se o Eli sair amanhã, ele está saindo por quê? Que atitudes dentro da casa contribuíram para a saída dele?", questionou ao ator.

Douglas apontou que a atitude do último lollipoper sempre foi coerente. "Se ele sair amanhã, vai sair porque o público quis e a formação do paredão não foi favorável".

Além disso, repetiu a pergunta em relação ao PA. O que contribuiria para a saída do atleta? Na perspectiva de DG, a postura do brother sempre foi "exemplar".

Douglas Silva Ator "Nunca vi ele incoerente com nada. Eu acho que, se ele sair, vai ser por junção de torcida ou que, nessa etapa do jogo, não foi bem na configuração do paredão".

Arthur

Como Gustavo escolheu Arthur para estar no lugar dele amanhã, o apresentador perguntou ao cantor: "ele está saindo por quê? Que atitudes colaboraram para a eliminação?".

Arthur, por sua vez, elogiou a trajetória de Gustavo para o programa. Em sua perspectiva, "as pessoas que tem mais torcida sempre vão ter uma batalha que não envolvem só ela".

Arthur Aguiar Cantor "Acho que se o Gustavo sair amanhã, vai ser muito mais por questão de junção de torcidas e do jeito dele que não é fácil, é muito mais por isso do que qualquer outra coisa que ele tenha de fato feito e que seja abominável".

De quem sente mais falta?

Além da temida dinâmica, na edição de hoje o público conferiu a repercussão da eliminação de Jessilane, e da formação de mais um paredão, desta vez entre Gustavo, Eliezer e Paulo André.

No entanto, antes de iniciar oficialmente o Jogo da Discórdia, Tadeu Schmidt começou perguntando quem cada um sente mais falta na casa das mulheres que já saíram.

Eliezer: Eslô

Eslô Douglas Silva, o DG: Jessi

Jessi Paulo André, o PA: Jade

Jade Pedro Scooby: Jessi

Jessi Gustavo: Laís

Laís Arthur: Eslô

Formação do Paredão

Gustavo, Eliezer e Paulo André estão no 16º paredão do programa. Os brothers acabaram na berlinda após paredão formado no último domingo (10), logo depois da eliminação de Jessi. Mais um participante deixa o reality show na terça-feira (19).

Conforme aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana, Gustavo deve ser o 15ª eliminad do BBB 22. O brother recebeu 62,7% dos votos dos leitores até o fim da tarde desta segunda.