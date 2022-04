Eliezer é punido no BBB 22 após revelar pergunta do processo seletivo

Eliezer levou uma punição no Big Brother Brasil 22 após relembrar o processo de seleção do reality em conversa com Arthur Aguiar. As informações são do site Metrópoles.

O designer contou ter sido questionado sobre como reagiria se uma pessoa transgênero estivesse no elenco e acabou perdendo 50 estalecas por isso.

“Isso foi questionado para mim durante o meu processo várias vezes. Como eles estavam focando muito nisso comigo, as questões, as perguntas, falei: ‘Ah, vai ter com certeza alguma coisa do tipo’", disse.

Os brothers, então, comentaram sobre a participação de Linn da Quebrada no programa. “Foi muito legal ser a Lina, a maneira como ela lida com os questionamentos, isso aí faz muita diferença”, elogiou Arthur.

“Que mulher fod*, de forma leve, né?”, concordou Eliezer, antes de tomar uma bronca da produção. “Acho que não pode falar nada disso”, deduziu Arthur.