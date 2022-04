Vyni, do 'BBB 22', coloca prótese dentária; veja o resultado

Vyni conseguiu realizar um sonho antigo após deixar a casa do Big Brother Brasil 22. O cearense colocou uma prótese dentária e agora está com um sorriso de orelha a orelha.

A janelinha exibida antes deu lugar a um sorriso com prótese de resina maior e bem mais clara que a arcada dentária natural. Em razão dos dentes afastados, o influenciador tinha dificuldade de sorrir.

Oitavo eliminado da atual edição do reality, Vyni também fez uma grande mudança recente: a de cidade. Ele deixou o Cariri, no interior do Ceará, e se mudou para São Paulo para investir na carreira artística.

"Antes eu vivia pra sonhar. Hoje, vivo pra realizar meus sonhos", postou ele na última sexta-feira (15) nas redes sociais.