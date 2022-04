Maíra Cardi revela planos para saída de Arthur do BBB 22: 'sexo de manhã, de tarde e de noite'

A expectativa da influenciadora Maíra Cardi para a saída de Arthur Aguiar do BBB 22 está grande, segundo ela compartilhou nas redes sociais na última terça-feira (19). O cantor e ator é um dos brothers restantes na competição, que terá o vencedor anunciado na próxima terça-feira (26).

No Instagram, Maíra respondeu os fãs sobre questões do reality, enquanto falou sobre como deve contar as principais informações do jogo ao marido após a saída da casa.

"Quais as expectativas de saída do Arhtur, contar as principais informações ou deixar ele ver? ... Sexo, meu amor, de manhã, de tarde e de noite. Essas são as minhas expectativas, depois a gente conta, ele vê. Tanto faz", explicou a também ex-BBB.

Em cinco anos de relacionamentos, com idas e vindas, Arthur e Maíra repercutiram na mídia nos últimos meses por conta das inúmeras traições do ator no casamento. Os dois são pais de Sophia, de 3 anos, e reataram pouco antes da entrada do artista no Big Brother Brasil.