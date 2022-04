A$AP Rocky é preso em aeroporto de Los Angeles, diz site americano

O rapper americano A$AP Rocky foi preso em Los Angeles, segundo informou o site TMZ nesta quarta-feira (20). Segundo o portal de celebridades, ele estava no Aeroporto Internacional de Los Angeles.

Testemunhas no aeroporto disseram ao TMZ que o rapper voou de Barbados para Los Angeles em um jato particular, quando foi recebido por policiais no terminal e levado algemado.

De acordo com a emissora de TV americana NBC, a prisão é relacionada a um tiroteio em novembro de 2021, quando uma pessoa alegou que o rapper atirou duas ou três vezes na direção dela, causando um ferimento na mão esquerda.

Rakim Athelaston Mayers tem três álbuns e emplacou diversos hits em quase dez anos de carreira. No Brasil, ele ganhou notoriedade por ser o artista que espera um filho com Rihanna.