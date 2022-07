Sandy e Wanessa Camargo lançam primeira parceria musical nesta segunda (1º)

Sandy e Wanessa Camargo lançam nesta segunda-feira (1º) a primeira parceria musical da carreira de ambas. A parceria surpreende já que as cantoras já foram apontadas até como rivais.

A informação foi divulgada por Sandy nas redes sociais. "Que alegria finalmente poder dividir o estúdio com essa amiga e artista linda que ela é. Obrigada, Wan, pelo carinho enorme e pela colaboração incrível nesse projeto que eu amo tanto"

Wanessa também compartilhou a novidade e agradeceu o convite. "Que honra e que alegria imensa ter recebido esse convite tão especial pra cantar com você, que eu admiro há tantos e tantos anos".

Foto: Reprodução/ Instagram

O feat foi intitulado como 'Leve' e fará parte do projeto "Nós, Voz, Eles 2". Em episódio exibido na segunda, pelo YouTube, o público vai ver o processo de gravação, já a música e o clipe ficarão disponíveis nas plataformas digitais a partir de quinta-feira (4).

Rivalidade nos bastidores?

Tanto Sandy quanto Wanessa fizeram sucesso desde a infância e são filhas de sertanejos renomados. Na série 'É o Amor', Wanessa chegou a comentar sobre os rumores de rivalidade entre as duas.

"Comecei a ver uma comparação com uma artista que gosto muito, a Sandy. Fizeram um negócio que acabou virando uma forma de marketing. Eu me sentia mal com isso. Gostava muito de Sandy e Junior. Eu era fã, ia nos shows deles e isso me machucava".

"Aquilo tudo que estavam falando, eu também acreditava. 'Que ela (eu) não cantava? Que não era talentosa? Que só estava ali por ser filha de quem era?. Aquilo eu acreditava também, porque eu não acreditava em mim", contou Wanessa.

Projeto de Sandy

Esta será a segunda edição do projeto de Sandy e terá diversas parcerias musicais. A primeira versão aconteceu em 2018. Ludmilla foi uma das cantoras apontadas como possível participação.

"Eu tinha certeza que o próximo passo seria um disco sozinha, né? Veio a pandemia. Depois de dois anos totalmente isolada, pensei: 'O que? Disco sozinha? Eu quero é ver gente!", falou sobre o projeto nas redes sociais.