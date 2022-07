Ayrton Senna pediu Xuxa em casamento no mesmo dia do acidente, diz amigo da apresentadora

O produtor musical Michael Sullivan, amigo pessoal de Xuxa Meneghel, afirmou que o piloto Ayrton Senna pediu a Rainha dos Baixinhos em casamento no dia 1º de maio de 1994, mesmo dia da trágica morte dele.

A revelação foi feita durante participação dele no podcast "Papagaio Falante", com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Na gravação, Sullivan afirmou que o então casal chegou a marcar a cerimônia do matrimônio.

"Ayrton Senna ligou para a Xuxa naquele dia, de madrugada, e eles marcaram casamento. Ele falou comigo bem rápido e passou uns 40 minutos com ela [ao telefone]. Depois de desligar, a Xuxa falou: 'resolvi que, quando ele voltar [da Itália], nós vamos casar'", recordou.

Reação ao assistir acidente

O compositor também descreveu a reação que teve ao assistir ao acidente de Senna pela TV. Ele relatou que após a confirmação da morte, ligou para a diretora e empresária de apresentadora, Marlene Mattos. Porém, ela "estava enrolando para acordar a Xuxa, pensando o que iria falar".

Sérgio Malandro, outro amigo de longas datas de Xuxa, complementou que não conseguiu localizar a artista. "Ela se trancou e só gritava e chorava. Foi uma dor muito forte. Ninguém entrava no quarto", lembrou.