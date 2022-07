Maria Bethânia e Gilda Midani recebem elogios após vídeo de beijo do casal viralizar; veja imagens

Embora discreta na vida pessoal, a cantora Maria Bethânia, de 76 anos, apareceu em vídeo beijando a estilista Gilda Midani, 62, com quem é casada desde 2017. O casal participava de uma festa em Santo Amaro, na Bahia, terra natal da artista. Após a divulgação das imagens, usuários das redes sociais teceram elogios e se mostraram surpresos com a relação.

"Sortudo é João que tem Bethânia como madrasta", disse uma internauta citando o fato de Gilda ser mãe do ator João Vicente de Castro, ex de Sabrina Sato e Cleo Pires. "Não sabia que elas eram casadas", se surpreendeu outra.

maria bethânia de cabelinho preso beijando sua namoradinhapic.twitter.com/fBKiqYytEm — mariana (@TrinketAbernath) July 28, 2022

Relacionamento discreto

Segundo o jornal Extra, Bethânia e Gilda levam com discrição o relacionamento, que já é de conhecimento no meio artístico.

A estilista, que é responsável por alguns figurinos de show da baiana, é mãe de João Vicente de Castro, fruto do casamento dela com o jornalista Tarso de Castro, morto em 1991. Em seguida, ela viveu um relacionamento de mais de 10 anos com o produtor musical André Midani, que faleceu em 2019.