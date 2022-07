Paulo André divulga prints com Arthur Aguiar após acusações de Maíra Cardi

Após Maíra Cardi afirmar publicamente que Arthur Aguiar não recebeu convite para a festa de aniversário de Paulo André, o ex-BBB, que participou do reality ao lado do marido da coach, rebateu a alegação e expôs prints da conversa que teve com o cantor nas redes sociais.

"Para quem não está entendendo, dias atrás, participei de um podcast e falei que não tinha muito contato com o Arthur, porém, tinha mandado o convite do meu aniversário para ele", disse Paulo André, fazendo referência às publicações de Maíra.

A história teve repercussão logo após a participação de PA no podcast citado. Com a declaração, a influenciadora veio a público afirmar que Arthur não teria recebido tal convite. Entretanto, Paulo André voltou a negar.

"Seria muita cara de pau da minha parte ir a um podcast ao vivo e falar uma coisa que não é verdade. Enviei o convite, não sei o que aconteceu. Eu tenho enviado o convite para muita gente e não me atentei que a mensagem não tinha chegado pra ele pra reenviar o convite", continuou o corredor no relato.

Prints divulgados

Nas imagens divulgadas por Paulo André, é possível ver a troca de mensagens entre os dois. Ele chega a perguntar se Arthur mudou de número, mas o cantor negou.

"Enviei pra esse número aí mesmo, pô, enviei sábado às 16h50. Gravei tela pra tu ver", disse nas mensagens. "Que loucura, porque o número é esse mesmo que está aí", completou Arthur Aguiar.

Legenda: Paulo André divulgou os prints no Instagram Foto: reprodução

A discussão teve início com a declaração de Maíra, que resolveu citar a fala do atleta. Segundo ela, PA nunca procurou Arthur.

"Eu vi ontem em um podcast dele falando do Arthur, que ele procurou e eles conversaram e que ele convidou o Arthur para o aniversário, mas que eles são muito diferentes, o Arthur é mais na dele. Não sei onde é que você convidou, só em pensamento, vocês não conversaram porque você não quis. Ele mandou o telefone e você nem chamou", comentou.

Até o momento, Maíra não fez nenhum comentário relacionado aos prints publicados por Paulo André nas redes sociais.