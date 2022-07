Após polêmica, Caio Castro pede doações de cesta básica: 'aproveitar o engajamento'

Após a polêmica sobre o homem ter ou não que pagar a conta em um encontro, Caio Castro publicou um vídeo no Instagram, nesta sexta-feira (29), comentando a repercussão do assunto.

Segundo o ator, ele irá aproveitar o grande acesso de internautas ao seu perfil no Instagram para pedir ajuda para comprar cestas básicas para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Anteriormente, o arista se posicionou e citou que foi 'mal interpretado'.

"Muito se falou do meu nome nesses últimos dias sobre a grande polêmica de o homem ter obrigação de pagar a conta ou não. Muitas opiniões diferentes. Gerou uma polêmica muito grande em relação a isso. Meu nome estava envolvido. Afinal, eu que levantei essa bandeira. Vou aproveitar que meu Instagram nunca tinha sido tão visitado, o número de acessos foram altíssimos", começou o artista.

Deolane Bezerra e Jojo Todynho estiveram entre as influencers que comentaram publicamente a fala de Caio. A namorada do ator, Daiane de Paula, mandou uma indireta nas redes sociais sobre o assunto.

"Mão de vaca"

Caio ainda mandou uma indireta para as pessoas que o chamaram de "mão de vaca" por conta da opinião sobre dates.

"De fato, sua opinião é diferente da minha ou igual, isso não vai mudar. O que fazer com isso? Respeitar a opinião do próximo. Aproveitando a oportunidade que tenho agora, da quantidade de pessoas visitando meu perfil, convido você para uma coisa. Convido vocês, que não têm obrigação alguma e não vou achar vocês mão de vaca caso não aceitarem, mas deixo a conta bancária e faço questão de comprar cestas básicas para as pessoas que precisam de alimentos nos dias de hoje. Mais uma vez, você não tem obrigação alguma, faça se quiser", disse ele, que prometeu depois mostrar a quantidade arrecadada.

O ator reforçou que está empenhado em usar a internet para fazer as doações.

"A gente manda alimento para quem, de fato, precisa e me tira dessa situação polêmica. Opiniões não vão mudar, de fato, nada, cada um tem a sua, mas a gente pode mudar quem está com fome e precisando de uma ajuda nossa. Vamos usar a internet neste momento de polêmica e grande discussão para ajudar quem, de fato, realmente precisa", finalizou Caio.