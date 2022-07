Jojo Todynho detona fala de Caio Castro sobre contas e aconselha: 'tirem Caios da vida de vocês'

A funkeira Jojo Todynho não gostou da declaração de Caio Castro sobre o pagamento de contas durante encontros e detonou o ator nas redes sociais. Ela mandou um recado e pediu que as mulheres tirassem "Caios da vida delas".

"Aliás, nem deixem entrar", avisou Jojo. Em vídeo publicado no Instagram, ela falou sobre o marido Lucas Souza, rasgando elogios.

Assista ao relato de Jojo Todynho

"O meu marido é f$%#, porque ele 'faz das tripas coração' para me agradar. Imagina quem ganha o triplo dele ainda quer rachar a conta.(...) Ser mulher custa caro, ter mulher, mais ainda. Se botar na conta, não chega aos pés da conta do restaurante", desabafou a cantora.

Lucas Souza comentou o post de Jojo: "Eu te amo, meu amor! Toda mulher deve ser tratada da melhor forma possível ".

Entenda a polêmica com Caio Castro

A polêmica começou quando Caio Castro disse no podcast Sua Brother que se incomodava em "ter que pagar" a conta durante encontros. Desde então, ele tem sido duramente criticado nas redes sociais.

"Qual a diferença entre pagar a conta e ter que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar... Eu não tenho que fazer p**** nenhuma", disse.

Nesta quinta-feira, a namorada do ator, Daiane de Paula, postou uma indireta humorada sobre o caso: "Mil se meterão na sua vida, dez mil nas suas escolhas, mas só tu pagarás tuas contas", reproduziu a repórter do programa do Faustão na Band.