Ana Maria Braga vive romance com jornalista da Globo, diz colunista

A apresentadora Ana Maria Braga estaria com um novo affair, e não muito longe dos estúdios onde grava o "Mais Você". O romance seria com o jornalista Fábio Arruda, da Globo. Eles teriam sido vistos juntos em uma festa junina na casa dela.

Arruda é editor de imagens da editoria de Esportes. Ele já teria acompanhado a nova namorada inclusive na final do quadro Super Chefinhos, no último domingo (24). As informações foram reveladas pela colunista Fábio Oliveira, do Em Off.

Ana e Fábio Arruda dançaram juntos em festa junina

Ana Maria Braga estava solteira há pouco mais de um ano, quando acabou o casamento com Johnny Lucet. Segundo a assessoria de imprensa da apresentadora, a vida pessoal dela não será comentada.

No começo deste mês, o casal também teria sido avistado em clima de romance na casa de Ana, em uma festa.

O romance estaria ficando sério, pois segundo o programa "Melhor da Tarde", da Band, Fábio Arruda teria pedido demissão da Globo para se dedicar às redes sociais de Ana Maria Braga. A emissora não respondeu os questionamentos.