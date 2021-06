Casamento de Ana Maria Braga e francês Johnny Lucet chega ao fim, diz jornal

O casamento entre a apresentadora Ana Maria Braga e o empresário Johnny Lucet chegou ao fim, segundo aponta publicação do jornal Extra. A separação, inclusive, teria ocorrido ainda no fim do mês de março deste ano, pouco mais de um ano após a cerimônia de união do então casal.

Johnny, de 57 anos, que se divide entre Portugal e a França por conta dos negócios, já teria retornado a solo português, onde vive com a família e o filho de 11 anos.

Casados desde fevereiro de 2020, Ana e Johnny se conheceram no segundo semestre de 2019. Durante o relacionamento, os dois conviviam entre as viagens do empresário à Europa e no retorno ao Brasil.

Sem comentário

Ainda segundo a publicação do Extra, a assessoria de Ana Maria Braga foi contatada para comentar o assunto. Entretanto, o comunicado oficial aponta que ela não deve comentar nenhum detalhe sobre a vida pessoal, apesar de ter falado do relacionamento anteriormente.

Legenda: Ana Maria Braga e Johnny Lucet se casaram em fevereiro de 2020 Foto: reprodução/Gshow

O casamento com Johnny, inclusive, passou por momento complicado na vida de Ana, enquanto ela enfrentava o tratamento por um câncer no pulmão.

Este é o quarto matrimônio da apresentadora global. Ana Maria Braga foi casada com o economista Eduardo de Carvalho, com quem permaneceu de 1980 a 1992, e é pai dos seus dois filhos.

Além disso, manteve união oficial com Carlos Madrulha, de 1997 a 2002, e com Marcelo Frisoni, de 2007 a 2009.