Ana Maria Braga usa penteado de 'chifres' no 'Mais Você'

Ao som de "Highway to Hell" de AC/DC, Ana Maria Braga iniciou o "Mais Você" desta quarta-feira (16). Nas redes sociais, os comentários foram voltados ao penteado com um par de chifres formado no cabelo da apresentadora.

Ana Maria explicou que o penteado fazia parte de uma brincadeira das redes sociais mostrada no quadro "Feed da Ana". Era uma referência às e-gilrs, meninas com estética conhecida nas mídias online e com estilo que lembra o emo.

Legenda: Ju Massaoka entrou na brincadeira com Ana Maria Braga Foto: Reprodução/TV Globo

Ainda no programa, o cabelo de Ana Maria Braga foi imitado pela repórter Ju Massaoka. Depois, a apresentadora explicou que era um arco de cabelo — e não as próprias mechas.

A apresentadora Ana Maria já mudou o pentenado por diversas vezes no programa. Ela foi com cabelo rosa em homenagem à Sakura , do mangá "Naruto", azul e com dreadlocks coloridos.