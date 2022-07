Belo e Gracyanne teriam recebido ordem de despejo da Justiça, afirma colunista

O casal Belo e Gracyanne Barbosa teria recebido uma ordem de despejo da residência onde vivem. A decisão da Justiça, segundo publicado pela colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, aponta que eles estão devendo várias mensalidades do aluguel.

Atualmente, os dois vivem juntos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em um apartamento alugado. O pedido da liminar do proprietário da casa para rescisão do contrato foi, então, acatado pela Justiça.

Além do aluguel, segundo informou a colunista, Belo e a esposa ainda terão que pagar outras dívidas como IPTU’s vencidos e contas de consumo atrasadas. O total do valor está em R$ 221.159,86, que deve ser alterado por conta dos juros desde novembro de 2020.

Mais dívidas

Fora os valores referentes ao aluguel atrasado, para pagar a multa de rescisão do contrato, eles ainda devem desembolsar a quantia estimada em R$ 46.139,85, programada para ser debitada do caução de R$ 42.900,00.

O contrato de moradia tinha período de 30 meses com início em 10 de dezembro de 2017. Na época, o aluguel foi de R$ 14.300,00, cujo pagamento deveria ser realizado junto do IPTU, totalizando R$ 16.000,00.

Recentemente, o valor de um dos shows de Belo virou alvo da Justiça para ser encaminhado ao pagamento da dívida do cantor para com o ex-jogador Denilson.