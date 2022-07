Wanessa posta foto em meio à natureza com música que diz: 'se amar demais é errado, eu errei, então'

Wanessa Camargo emocionou os fãs nesta sexta-feira (29) ao postar no Instagram uma foto sorridente em meio à natureza. No clique, a cantora veste um look laranja neon no estilo 'boho chic' e está com os cabelos soltos.

Junto à foto, a filha de Zezé di Camargo e Zilu colocou parte de uma música sua de 2007, intitulada 'Estou em Suas Mãos'. O trecho diz: "Se amar demais é errado, eu errei, então. Quero ter você do meu lado. Eu estou em suas mãos".

Recentemente, Wanessa tem aparecido publicamente ao lado do ator Dado Dolabella, com quem teve um relacionamento 20 anos atrás, em meados dos anos 2000.

Os dois ainda não confirmaram oficialmente que reataram o namoro, mas até a mãe de Dado, a atriz Pepita Rodrigues, já se pronunciou elogiando Wanessa logo após o "casal" passar um fim de semana juntos em um retiro espiritual.

Repercussão

Nos comentários da postagem, seguidores da cantora comemoraram seu atual momento. "Ame muito, viva, seja, sinta, se permita... você merece ser feliz", escreveu uma fã.

"Radiante, minha diva que amo. Agora está com o verdadeiro amor da sua vida", comentou outra.