Wanessa Camargo e Dado Dolabella passam a se seguir no Instagram

Após passarem o último fim de semana juntos em um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram a se seguir no Instagram. A troca de 'follow' foi notada pelos fãs do casal nesta terça-feira (19), que comemoraram a proximidade dos artistas.

Dado e Wanessa estão sendo vistos juntos com frequência. No último sábado (16), o casal foi flagrado em um retiro espiritual pela “cura do planeta”, o Festival Aya Música Medicina. Em transmissão ao vivo, o casal apareceu emocionado, em momento de intimidade.

Wanessa e Dado

Os rumores de que os artistas estariam juntos surgiram logo após Camargo se divorciar do empresário Marcus Buaiz, após 17 anos de união.

Familiares de Wanessa disseram que a cantora assumiu a relação para pessoas próximas. Os dois, no entanto, nunca assumiram publicamente o namoro.