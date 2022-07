Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados abraçados durante festival em Goiás

Wanessa Camargo e Dado Dolabella foram flagrados abraçados na live de um retiro espiritual, onde ocorre o Festival Aya Música Medicina, em Goiás, neste sábado (16). No registro, eles estão sentados no chão um de frente ao outro e parecem emocionados.

O festival diz que busca "a cura do planeta". O evento é descrito como um local sem bebidas alcoólicas, drogas e o sofrimento animal.

A dupla não confirmou o namoro oficialmente. No entanto, familiares já falaram do retorno do relacionamento, que terminou no começo dos anos 2000. Wanessa se separou de Marcos Buaiz em maio, e logo os rumores dela com Dado começaram.

Após a separação da cantora, Wanessa e Dado foram flagrados juntos pela primeira vez na última quarta-feira (13), em Goiás.