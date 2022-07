Ricky Martin é acusado de incesto e agressão por sobrinho, diz jornal espanhol

O cantor Ricky Martin, 50, está sendo acusado de violência doméstica pelo sobrinho de 21 anos, com quem manteve um relacionamento por sete meses. Dennis Yadiel Sánchez seria a vítima do relacionamento incestuoso e abusivo, de acordo com o jornal espanhol Marca.

De acordo com Dennis, o artista o atacou física e psicologicamente. Segundo a publicação, caso seja provado que Ricky, além de violentar, namorou o próprio sobrinho, ele pode enfrentar uma pena de 50 anos de prisão, segundo as leis de Porto Rico.

Segundo uma fonte do jornal espanhol, o relacionamento entre Ricky Martin e o sobrinho terminou há alguns meses. Martin não teria aceitado o término e, por isso, agredia e perseguia o jovem.

Ricky Martin é casado com Jwan Yosef e tem quatro filhos: Lucia Martin-Yosef, Matteo Martin, Valentino Martin, Renn Martin-Yosef.

Defesa

A defesa de Ricky Martin disse que as acusações são falsas: "Estamos confiantes que quando os fatos verdadeiros vierem à tona sobre este assunto, nosso cliente, Ricky Martin, será totalmente justificado".

O cantor porto-riquenho vai a julgamento, que começa no dia 21 de julho. Tanto a defesa quanto a acusação já se preparam para ir à Corte.