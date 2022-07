Juliano Cazarré comemora alta de filha da UTI: 'muito felizes'

Juliano Cazarré compartilhou uma boa notícia com os seguidores nesta sexta-feira (15) por meio das redes sociais. A filha recém-nascida do ator, Maria Guilhermina, recebeu alta da UTI e agora está no quarto do hospital, em São Paulo.

A bebê é a quinta filha do ator com a stylist e jornalista Letícia Cazarré. Ela nasceu no último dia 21 de junho e foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara, conhecida como Anomalia de Ebstein, e teve que passar por uma cirurgia um dia após o nascimento.

Maria Guilhermina recebe alta

Foto: Reprodução/Instagram

"Letícia está bem com a bebê lá em São Paulo e hoje, graças ao bom Deus, à intercessão poderosa da Virgem Maria e de São José, a todas as missas, terços e orações que vocês têm dedicado a Maria Guilhermina, nossa pequenina e a Letícia foram para o quarto do hospital, mas saíram da UTI. Estamos muito felizes aqui em casa, comemorando", anunciou o ator.

O intérprete do peão Alcides, de" Pantanal", ainda comentou que ele e Letícia foram recebidos por Isabel Teixeira, atriz que interpreta Maria Bruaca, e ficaram hospedados no apartamento da colega para o nascimento da filha.