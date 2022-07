Emocionado, Juliano Cazarré fala sobre estado de saúde da filha e pede orações aos fãs

O ator Juliano Cazarré atualizou seus seguidores com notícias sobre o estado de saúde da filha, a recém-nascida Maria Guilhermina, internada com uma cardiopatia congênita rara desde que nasceu, no dia 21 de junho. Nesta terça-feira (12), abalado, ele contou que a pequena "deu um baita susto" na família.

"De vez em quando ela dá um susto na gente, ontem [segunda-feira] ela deu um baita susto", disse o Alcides da novela "Pantanal", em um vídeo emocionado no Instagram.

Segundo Cazarré, "a vida está meio bagunçada". A esposa está em São Paulo com Maria Guilhermina na UTI, enquanto o ator está no Rio de Janeiro "segurando as pontas" com gravações da novela e "coisas de casa". Ele é pai de outros quatro filhos.

"Um beijo em todos vocês. Que Deus possa pagar e retribuir a todos vocês pelas orações, pelos textos e pelas missas que vocês têm dedicado à recuperação e à cura de Maria Guilhermina", desabafou no vídeo.