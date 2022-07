Cintia Dicker e Pedro Scooby anunciam gravidez do 1º filho juntos

A modelo Cintia Dicker e o surfista Pedro Scooby anunciaram, nesta terça-feira (12), que vão ter o primeiro filho juntos. Em uma publicação no Instagram, ela fez a revelação em meio a uma publicidade, enquanto acaricia a barriga e pede para Scooby comprar fralda, chupeta e mamadeira.

"Que essa fase chegue cheia de amor e saúde", escreveu a modelo na legenda da imagem. Os dois publicaram o mesmo vídeo em conjunto na rede social. Veja:

Nos comentários, amigos e seguidores do casal deixaram mensagens de felicitação pelo momento. "Vamo! Amo vocês", escreveu Paulo André, que esteve com Scooby no confinamento do Big Brother Brasil 22.

"Titia tá muito ansiosa. Foram anos pedindo um 'baby'", comentou a skatista Leticia Bufoni. Scooby já é pai de de Dom, de 10 anos, e Bem e Liz, de 6 anos, frutos do casamento do atleta com a atriz Luana Piovani.