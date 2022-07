Matheus Baldi anuncia saída do programa 'Fofocalizando', do SBT: 'precisaram fazer ajustes'

O jornalista Matheus Baldi anunciou sua saída do time do programa Fofocalizando, do SBT. Ele anunciou a novidade pelas redes sociais, após ser questionado por fãs sobre o sumiço da edição desta sexta-feira (15).

Segundo Baldi, a equipe precisou fazer ajustes no quadro de participantes por conta da redução do tempo de duração do vespertino. "Não teve nada mais do que isso", garantiu.

"Quando eu fui contratado, fui o quinto participante — era o mais novo —, o Fofocalizando tinha 1h40 de duração, depois E agora com 1h, são muitos participantes pro tempo, porque tem as notícias, as fofocas, tem que entregar os conteúdos, foi necessário fazer esse ajuste", explicou o apresentador.

Ele agradeceu aos agora ex-colegas de trabalho com quem disse que "só tem coisa boa". Baldi prometeu novidades: "Estamos preparando novos quadros para as redes sociais".

Caso Klara Kastanho

Matheus se envolveu uma polêmica recente, quando revelou a gravidez da atriz Klara Kastanho, que mais tarde revelou que o bebê — entregue legalmente à adoção — foi fruto de um estupro. Ele chegou a apagar o post, mas a repercussão foi grande.

A publicação dele levou a outras, e o assunto logo se espalhou, sem a devida checagem, até que Klara fez uma carta aberta contando detalhes de sua história.

Baldi se desculpou, assim como Leo Dias, que também postou o caso sem checar. Ao vivo no Fofocalizando, Matheus chegou a ser repreendido pela colega Chris Flores.