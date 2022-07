Após polêmica com Stênio Garcia, Mari Saade compartilha momentos de amor com o esposo

Após a polêmica em que foi acusada de ter retirado Stênio Garcia à força de uma entrevista ao vivo, Mari Saade, esposa do artista, compartilhou nas redes sociais momentos de "muito amor, carinho e respeito" com o marido.

"Essa é a nossa vida. Cheia de amor e luz. Sempre com amor e zelo um com o outro. Ele é muito bem cuidado com excesso de amor e zelo. Julgamento precipitado é complicado", escreveu Mari nas legendas das fotos, que mostravam momentos românticos como aniversários e viagens do casal.

Além disso, a esposa do ator publicou um registro em que eles posaram juntos na cama comendo um sanduíche.

"Ontem, abalados, comemos sanduíche juntos. Sempre juntos", disse ela, logo após a polêmica da entrevista.

Entenda o caso

Na última quarta-feira (13), Mari Saade interrompeu Stênio Garcia durante uma entrevista ao vivo e o forçou a colocar uma máscara de proteção, afirmando que o marido "não pode pegar coronavírus". A mulher diz que a reportagem "acabou", pede desculpa e leva Stênio embora.

Stênio chegou a gritar e pedir "socorro", antes de ser retirado do local. "Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora", disse Marilene.

VEJA MOMENTO EM QUE ATOR É RETIRADO DE ENTREVISTA:

O fato aconteceu durante o programa "A Tarde é Sua", de Sônia Abrão. A equipe do programa da RedeTV! se mostrou surpresa com a atitude de Marilene.

Após a repercussão negativa do caso, Marilene Saade se pronunciou no Instagram e defendeu sua atitude. Ela disse que estava protegendo Stênio, que está com um problema de saúde grave para sua idade. Mari também criticou a pressão que vem sofrendo desde o ocorrido.

"Estou sob pressão, querem o quê? Que eu me mate? Ok, posso não ter sido educada. Mas eu não fui educada para proteger a pessoa que é meu companheiro há 24 anos", comentou.