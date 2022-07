Stênio Garcia defende a esposa, Marilene Saade, após vídeo polêmico: "ela sempre cuidou de mim"

O ator Stênio Garcia, de 90 anos, defendeu a esposa, Marilene Saade, no Instagram após polêmica em que foi impedido por ela de conceder uma entrevista sem máscara em um shopping. "Basta! Estou indignado. Vocês estão sendo cruéis com a Marilene e comigo", disse o artista.

Na quinta (13), um vídeo de Marilene interrompendo a entrevista do ator repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, ela interrompe a conversa, tenta colocar uma máscara no rosto de Stênio e o retira do local sem uma conversa amigável com o repórter.

"Vocês são injustos falando mal dela. Ela me trata muito bem! Vocês estão destruindo uma relação de amor. Estão me separando dela. Ela sempre cuidou de mim. Estou vivo aqui graças a ela!", explicou Stênio no Instagram.

Repercussão entre artistas

Com os comentários sobre o vídeo, diversos artistas opinaram sobre o caso. No Twitter, Marcelo Adnet e Paulo Vieira, por exemplo, se definiram como assustados com a reação de Marilene.

Após isso, ela mesma resolveu esclarecer a questão nas redes. Segundo o relato, Stênio possui problema no coração que ainda não foi completamente diagnosticado pelos médicos.

"Eu jurei para três médicos que ele não ia tirar a máscara em nenhum momento, em nenhum segundo. E ele sabia disso", declarou Marilene. Agora, o ator deve fazer um monitoramento de 28 dias para saber se tem um bloqueio atrioventricular ou algum outro problema cardíaco.

"Desde o dia 28, eu não durmo porque tenho que verificar a pressão dele a cada hora, para evitar que ele tenha um AVC", relatou. No fim, ela pediu para que alguém enviasse um enfermeiro para que ela pudesse dormir uma noite. "Fique no meu lugar", finalizou.

Ainda nas imagens divulgadas, Marilene fala abertamente ao esposo sobre a preocupação. "Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora", diz ela.