Anitta brinca sobre encontros com Michele Morrone e Maluma: 'é você, João Kléber?'

Anitta encontrou, nesta quarta-feira (13), o ator Michele Morrone e o cantor Maluma em meio à agenda lotada entre shows e gravações. Em um vídeo, ela surgiu ensinando o italiano a falar em português 'Bom dia, tudo bem'.

Michele compareceu ao show da cantora, para o qual já havia sido convidado anteriormente após o sucesso no filme da Netflix '365 Dias'. "No filme 4, sou eu", brincou a cantora, que recebeu o ator na lateral do palco.

No mesmo dia, Anitta também encontrou Maluma, com quem já teve um affair anteriormente. A relação entre ela e o colombiano já foi cercada de mistérios e a brasileira já chegou a dizer que se casaria com ele.

No Twitter, a artista ainda brincou sobre o fato de ter encontrado os dois, já que assumiu recentemente namoro com o produtor musical Murda Beatz. "Deus às vezes manda uns testes pra gente hein, galerinha. Tem nada não... sou forte hein, sou forte", escreveu.

'Teste de fidelidade'

Além disso, dessa vez no Instagram, ela fez piada com a possibilidade de os encontros terem sido uma espécie de "teste de fidelidade", quadro que fez sucesso no Programa João Kléber nos anos 2000.

"É você que está fazendo isso, né, João Kléber? Não tem problema, não. Vocês não me conhecem", disse Anitta.

Vale lembrar que o convite de Anitta a Michele aconteceu ainda em 2020. Na ocasião, o ator chegou a afirmar que recusou o convite porque não viu a marcação feita pela cantora nas redes sociais.