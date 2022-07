'Não quero mais contato', diz irmão de Rodrigo Mussi sobre briga com o ex-BBB

A briga entre os irmãos Diogo e Rodrigo Mussi continua dando o que falar nas redes sociais. Desta vez, Diogo garantiu aos seus seguidores no Instagram que não há chance de se reconciliar com o ex-BBB.

Durante uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira (13), uma seguidora perguntou: "Tem chance de se reconciliar com o Rodrigo?", ao que advogado respondeu: "Não. Feliz por ele estar vivo e bem, mas não quero mais contato. A não ser que haja uma mudança radical". Os dois se bloquearam nas redes sociais recentemente.

Nos últimos meses, enquanto Rodrigo estava internado no Hospital das Clínicas em São Paulo, se recuperando de um acidente de carro sofrido em março, Diogo era quem atualizava as redes sociais do ex-brother com informações sobre o estado de saúde dele. Contudo, desde que o irmão se reabilitou, os dois mostram que enfrentam divergências.

Qual o motivo da briga?

Ninguém sabe ao certo o motivo da briga entre os irmãos Mussi. Rodrigo se manifestou sobre o assunto apenas recentemente, em entrevista para a TV Caras, dizendo que não se trata de "algo grave".

"É coisa de irmão, a gente sempre teve essas briguinhas. (...) Ele [Diogo] foi fundamental para mim no acidente, foi muito bacana, só que tem as coisas que a gente tem, coisa de irmão, mas não sinto que é algo grave", comentou.

Diogo, por sua vez, não encara a briga assim: "Eu não ia falar mais nada, mas acordei com várias mensagens sobre a entrevista dele falando de mim, parecendo que é pouca coisa, nada demais, fazendo parecer que eu faço tempestade. Se para ele 'não é nada grave', ok. Para mim, é diferente. Sem falar nas mensagens de ódio que venho recebendo. Sempre vou ficar quieto, a não ser que ele fale de mim ou que eu precise proteger a minha família", disparou.

Além disso, o advogado deu a entender que Rafael, o outro irmão Mussi, também está intrigado com Rodrigo. "Como ele [Rodrigo] disse que 'não é nada grave', imagino que as coisas continuem assim. Eu e o Rafael já imaginávamos esse caminho", completou Diogo, que ainda se revoltou com uma seguidora que pediu para ele deixar o irmão em paz.