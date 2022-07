Neymar troca mensagens com estrangeira, faz convite para Paris e história repercute nas redes

O nome de Neymar Jr. voltou a repercutir nas redes sociais por conta dos envolvimentos amorosos do jogador. Dessa vez, um vídeo publicado pelo canal do TikTok Stevey Pants mostrou uma moça estrangeira que recebeu mensagens privadas dele por meio de direct do Instagram.

A moça não teve a identidade revelada pelo canal, mas logo o assunto viralizou, já que Neymar assumiu recentemente o namoro com a influenciadora Bruna Biancardi.

Na conversa com a estrangeira, Neymar trocou mensagens recentes, em maio deste ano, e chegou a convidar a jovem para ir até Paris em agosto. No entanto, não é possível saber se ele estaria conversando com ela já durante o relacionamento com Biancardi.

Separação de Neymar e Bruna?

Nas últimas semanas, rumores sobre uma possível separação começaram a circular nas redes sociais. Neymar e Bruna teriam trocado alianças com o início do namoro, mas Neymar foi visto sem a joia em encontro com amigos.

O vídeo do TikTok já teve mais de 650 mil visualizações. Veja: