Dado Dolabella e Wanessa Camargo utilizam mesmo modelo de anel após reatarem contato

O ator Dado Dolabella e a cantora Wanessa Camargo apareceram juntos no fim de semana. Eles foram flagrados durante uma vivência no festival Aya Música Medicina, que aconteceu na Chapada dos Veadeiros (GO). Conforme o Jornal Extra, o casal, inclusive, já usa até o mesmo modelo de anel.

Conforme publicação do jornal carioca, o acessório tem pegada hippie e já foi visto algumas vezes nas mãos de Wanessa e Dado. A peça simbolizaria a união entre os dois, em uma espécie de compromisso.

Flagrados juntos

Durante vivência na Chapada dos Veadeiros, os dois não se intimidaram com as câmeras. Wanessa e Dado apareceram juntos de mãos dadas em dinâmica. Frente a frente, se olharam, se abraçaram, ele chorou, ela enxugou suas lágrimas, e se beijaram, conectados.

Após serem mostrados em vídeo, na última quarta-feira, esta foi a primeira vez que eles surgiram juntinhos.