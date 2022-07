André Luiz Frambach e Larissa Manoela assumem namoro: 'modo nós'

Os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach anunciaram, por meio das redes sociais, que estão namorando. O casal assumiu o relacionamento neste domingo (17), ao compartilhar uma foto juntos em uma cachoeira.

Na legenda do registro, ela escreveu: "Modo Nós", em referência ao filme em que os dois atuaram juntos em 2020, o "Modo Avião".

André também aproveitou para se declarar à atriz publicamente. "Eu te amo! Sempre será sobre eu e você. Sua felicidade é a minha, e pra sempre estaremos sorrindo como sempre estivemos juntos". Larissa respondeu o namorado nos comentários da publicação: "Nós! Pra vida toda".

Rumores do namoro

Os rumores de que os dois estariam vivendo um romance começaram neste mês, e os fãs vibraram com a confirmação da notícia. No início de julho, a atriz postou uma foto dos dois juntos na praia.

O jovem casal já viveu um affair no início do ano passado.

'Modo Avião'

Larissa e André Luiz atuaram juntos no filme "Modo Avião", uma comédia produzida pela plataforma de streaming Netflix em que atriz é a protagonista e interpreta uma influenciadora digital. O longa foi lançado em 2020 e ainda conta com Katiuscia Canoro e Erasmo Carlos no elenco.