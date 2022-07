Quem ganhou o The Voice Kids 2022? Isis Testa é vencedora do reality com 43,65% dos votos

A pequena cantora Isis Testa, do time de Maiara e Maraísa, é a vencedora da sétima temporada do The Voice Kids, com 43,65% dos votos. A menina disputou a final neste domingo (17) com Isadora Pedrini e Mel Grebin.

O público que foi o responsável pela escolha entre as três para ser a campeã ao vivo durante o programa. A ganhadora do The Voice leva o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music.

Esta foi a primeira vez que três meninas disputaram a final do programa. “A gente sabe que o talento é indiscutível, mas ter três mulheres na final é um momento muito mágico e emocionante", explicou a cantora Maiara, uma das juradas da edição.

Os jurados, inclusive, também participaram das apresentações deste domingo com musicais elaborados para o programa. Carlinhos Brown, a dupla Maiara e Maraísa, e Michel Teló subiram no palco entre as perfomances das finalistas e, todos juntos, cantaram uma música do artista Riachão.

Quem é a campeã do The Voice Kids?

Isis Testa, de 10 anos, nasceu no interior de São Paulo, mas representa Natal (RN), e trouxe uma versão de "Pense em Mim", da dupla Leandro & Leonardo, pelo time de Maiara e Maraisa.

"Ela tem uma verdade que é dela, que é muito especial, e é impressionante a afinação. Ela é muito forte", disse Michel Teló.

As apresentações

Isadora Pedrini é curitibana e tem 9 anos. Na final do The Voice Kids, a finalista do Time Brown escolheu a música 'Dona de Mim', de Iza, uma das juradas, e impressionou com sua sustentação das notas mais altas da música.

"É impressionante! Ela só tem nove anos de idade e já sente a responsabilidade do que ela está fazendo. Incrível! Você sim é dona de si e você incentiva gerações a tomarem esse pertencimento e serem donos de si, sobretudo as mulheres", destacou Brown.

Representante do time de Michel Teló, Mel Grebin, de 11 anos, trouxe um clássico da bossa nova ao palco com a música "Eu Sei que Vou te Amar", de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

"É difícil trazer uma canção dessas, que tem uma região grave de se cantar, e sustentar os graves muitas vezes é mais difícil do que sustentar os agudos e você mandou muito bem. Foi lindo", enalteceu Teló.