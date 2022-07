Final do The Voice Kids tem disputa entre três meninas; vencedora será anunciada neste domingo (17)

A final do 'The Voice Kids' acontece neste domingo (17) e três meninas estão na disputa pelo título de campeã da sétima temporada do reality: Isadora Pedrini, Isis Testa e Mel Grebin. Com exibição do programa ao vivo, o público será o responsável pela escolha de uma delas para o título.

“A gente sabe que o talento é indiscutível, mas ter três mulheres na final é um momento muito mágico e emocionante", explicou a cantora Maiara, uma das juradas da edição. “Eu e a Maiara sempre queremos colocar as mulheres em ascensão e aqui está cheio de meninas maravilhosas. É muita emoção nesse programa", completou Maraisa.

Meninas na disputa

Uma das competidoras, Isadora Pedrini tem só nove anos, mas já é atriz e cantora. Do time de Carlinhos Brown, ela escolheu cantar “Pesadão”, de IZA, na ‘Audição às Cegas’ e virou todas as cadeiras. Desde os quatro anos participa de peças de teatro e já cantou Elis Regina em uma das apresentações.

Enquanto isso, Mel Grebin é do time de Michel Teló, tem onze anos e é natural de Canoas no Rio Grande do Sul. A pequena tem relação com a música desde cedo, acompanhava os ensaios da mãe, que cantava na igreja, gostava de imitá-la, e aos quatro anos começou a participar das apresentações. Suas inspirações musicais são a mãe, Whitney Houston e Ivete Sangalo.

Isis Testa, do time de Maiara e Maraisa, tem dez anos e é de Natal no Rio Grande do Norte. A menina já fez parte de um grupo de crianças que se apresentava em asilos, na Apae e em eventos de praça pública, e venceu a competição "Altinopolimpíadas”, cantando sozinha.

Para consagrar uma das três, o público pode escolher em votação no próprio Gshow. Ainda neste domingo (17), a grande vencedora será anunciada.