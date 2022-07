Wanessa Camargo e Dado Dolabella aparecem juntos em foto do aniversário do ator

O ator Dado Dolabella comemorou aniversário, na última quarta-feira (20), e reuniu amigos em casa, em Alto Paraíso (GO), onde mora, para celebrar a data. Wanessa Camargo, que vem sendo apontada como nova namorada do artista, participou da comemoração.

Um amigo de Dado, Otávio Macciel, publicou foto em que aparece entre o casal. A imagem foi divulgada nesta segunda-feira (25) pelo colunista do UOL Lucas Pasinn.

Cardápio vegano

Otávio também foi responsável pelo menu do aniversário, todo vegano, que incluiu moqueca de banana com palmito, lasanha de legumes e arroz basmati com especiarias indianas.

Influenciada por Dado, Wanessa está tentado se adequar ao veganismo, também de acordo com o colunista. Ela teria admitido para pessoas próximas que tem notado diferença no corpo e no estilo de vida após a mudança. Dado aderiu ao veganismo em 2015 e é ativista da causa animal.

Wanessa e Dado

No início do mês, Dado e Wanessa apareceram juntos em um vídeo participando do Festival Aya Música Medicina, um retiro espiritual pela “cura do planeta”.

A atriz Pepita Rodrigues, mãe de Dado, elogiou Wanessa no fim de semana após o casal se reaproximar - 20 anos após a separação.

Apesar de todos os indícios, e de já estarem se seguindo no Instagram, Dado e Wanessa ainda não confirmaram publicamente o namoro.