Jesuíta Barbosa reata com o ex-namorado e os dois são vistos em bar, diz jornal

O ator Jesuíta Barbosa reatou o namoro com o fotógrafo Fábio Audi. O casal foi flagrado em clima de romance na semana passada no bar Falcão, em São Paulo. As informações são do jornal Extra.

Jesuíta e Fábio estavam juntos há 7 anos e se separaram em outubro do ano passado, quando o ator decidiu colocar um ponto final na relação.

Solteiro, o astro da novela Pantanal disse em uma entrevista que estava numa "fase bem hétero". Nessa mesma época, começaram os rumores de que Jesuíta estaria ficando com Alanis Guillen, a Juma da produção das 9. Os dois, porém, negaram o affair na vida real.

Sobre Fábio Audi

Fábio é ator e produtor, mas atualmente tem se dedicado mais ao trabalho de fotógrafo. Ele ficou conhecido nacionalmente após protagonizar o filme "Hoje eu quero voltar sozinho", de 2014.