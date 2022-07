Vera Fischer é furtada na Feira Hippie, em Minas Gerais

A atriz Vera Fischer, 70, foi assaltada na Avenida Afonso Pena, na Feira Hippie, no Centro de Belo Horizonte. O caso aconteceu na tarde deste domingo (24). As informações são do G1.

A catarinense esteve em cartaz na capital mineira com o espetáculo "Quando eu for mãe quero amar desse jeito". As apresentações foram na noite de sexta-feira (22), sábado (23) e no domingo em companhia dos atores Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a atriz foi à 4ª Companhia e informou que foi furtada por volta das 13h. Uma mulher cortou a bolsa da artista e levou cerca de R$ 200, um cartão de banco, outro de uma loja de departamento e documento pessoal.

Vera Fischer contou ainda que não conseguiu identificar a mulher que a furtou, mas que a viu fugindo.