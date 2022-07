Ex-participante de 'Largados e Pelados' é encontrada morta nos EUA

Melanie Rauscher, participante do reality show 'Largados e Pelados', do canal Discovery Channel, faleceu aos 35 anos. Segundo o site TMZ, um amigo confirmou a notícia, mas as circunstâncias da morte não foram esclarecidas.

Melanie foi encontrada sem vida no quarto de hóspedes de uma casa na cidade de Prescott, no estado americano do Arizona, no último dia 17 de julho. Ainda segundo o TMZ, a residência é de uma família que a chamou para cuidar de seus cachorros enquanto viajavam.

Sem pistas

Segundo Corey Kasun, representante do Departamento de Polícia de Prescott, Rauscher foi encontrada pelo próprio casal na cama de um dos quartos da casa. Algumas latas de ar comprimido, que são normalmente usadas para tirar poeira de computadores, foram encontradas no local.

Até então, nenhuma pista que indique possível assassinato foram encontradas. Além disso, nenhuma nota de suicídio ou vestígios de drogas foram encontradas.

Melanie Rauscher ficou conhecida em solo norte-americano após participação em 'Largados e Pelados' em 2013. O programa tem como formato a sobrevivência em uma localização remota sem roupas, comida, água ou qualquer outro tipo de suprimento. Ela ainda voltou para o reality em 2015, no spin-off 'Largados e Pelados - A Tribo'.