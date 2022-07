Piqué é vaiado em clássico espanhol e torcedores gritam 'Shakira'

O zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, foi vaiado durante o jogo contra o Real Madrid na madrugada deste domingo (24). A cada toque do atleta na bola, a torcida rival puxava vaias e o provocavam gritando o nome de Shakira, ex-companheira do jogador.

Apesar da pressão da torcida do Real Madrid, o Barcelona venceu o time por 1 a 0, com direito a gol do brasileiro Raphinha. O amistoso foi realizado no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

O fim do casamento de Shakira e Piqué foi anunciado em junho deste ano após 12 anos de união. Na época, um comunicado publicado pelo Mundo Deportivo confirmava a separação e pedia "respeito à privacidade".

Há rumores de que o relacionamento teria acabado por causa de traições de Gerard Piqué. Há cerca de um mês o canal televisivo Univisión divulgou imagens do jogador na companhia de uma mulher supostamente em 22 de fevereiro, quando o jogador ainda era casado com a cantora.