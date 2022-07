Piqué foi visto na companhia de loira em bar, enquanto ainda era casado com Shakira

O fim do casamento entre Shakira e Gerard Piqué continua repercutindo. Nos últimos dias, o canal televisivo Univisión divulgou imagens do jogador na companhia de uma mulher. As imagens teriam sido feitas em 22 de fevereiro, por um paparazzo, quando Piqué ainda era casado com a cantora.

Nas imagens, Piqué estaria em um jantar íntimo com a suposta affair, ex-garçonete e influencer sueca de nome não confirmado. O fotógrafo Jordi Martin disse que Piqué estava de mãos dados e trocava carinhos na mesa com a mulher.

VEJA VÍDEO:



Circulam informações que o jogador e a affair se conheceram em uma boate, que Piqué frequentava junto a outros jogadores do Barcelona.

A imprensa local ainda afirma que os dois já foram vistos juntos outras vezes desde a separação dele com a cantora colombiana. Amigo de Shakira negou que a cantora foi traída.

Já familiares do jogador chegaram a afirmar que a separação foi motivada por questão financeira. Eles não misturavam o dinheiro e levavam a economia familiar em 50%.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn