Piqué enviava mensagens para Suzy Cortez: 'perguntava medida do meu bumbum'

A ex-Miss Bumbum, Suzy Cortez, revelou que o jogador Garard Piqué frequentemente enviava mensagens para ela. Nessa quarta-feira (1º), o jornal espanhol El Periódico declarou que, após 11 anos de união, o craque do Barcelona estaria se separando da cantora Shakira, após ela descobrir uma suposta traição dele.

"Eu era amiga do antigo presidente do clube Barcelona Sandro Rosell quando o Piqué descobriu meu número e me mandava mensagens", disse a modelo ao portal Splash.

Conforme a musa da plataforma de conteúdo adulto, Only Fans, o craque e então companheiro da artista sempre perguntava quanto ela retornaria ao continente europeu, além de questionar qual a medida do bumbum dela.

"Quando voltei para o Brasil, ele me mandava direct no Instagram todos os dias perguntando quando eu iria voltar para a Europa e sempre me perguntando quanto media meu bumbum", revelou.

Legenda: Suzy Cortez possui diversas tatuagens em homenagem ao Messi, o que gerou comentários de ciúme por parte de Piqué Foto: reprodução/redes sociais

Segundo Suzy, a decisão de não ter tornado as mensagens do jogador públicas foi em respeito a então companheira do atleta, Shakira. A modelo, fã de futebol, possui tatuagens em homenagem ao argentino Lionel Messi, ilustrações que seriam motivo de ciúmes por parte de Piqué.

