Quem é a pivô da separação entre Shakira e Piqué?

O envolvimento do zagueiro do Barcelona Gerard Piqué com a mãe de um dos colegas de clube teria causado o fim da relação do craque com a cantora Shakira, conforme o jornal espanhol El Periodico.

Conforme a publicação e o jornalista turco Melih East Açil, a mulher em questão seria a mãe de Pablo Gavi, jovem companheiro do atleta no time europeu e que não teria conhecimento da relação.

O podcast Mamarazzis foi um dos primeiros veículos a divulgarem que a relação do casal chegou ao fim, ao revelar que Piqué estaria morando sozinho e aproveitando o momento "solteiro" para frequentar casas noturnos e baladas ao lado dos colegas de equipe.

