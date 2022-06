Quem é Gavi, o jogador filho do suposto affair de Piqué

O fim da união de 12 anos entre Piqué e Shakira deu o que falar, após a cantora flagrar o jogador a traindo com outra mulher. O caso rendeu na imprensa mundial e ganhou mais um capítulo inesperado. Segundo o jornal El Periodico, o pivô da separação entre o casal foi a mãe do meio- campista Pablo Gavi, de 17 anos, promessa do Barcelona e da Seleção Espanhola.

Como um dos líderes do vestiário, o zagueiro do Barça sempre manteve uma relação próxima com a geração mais nova e é visto como um mentor para os garotos. Entretanto, o companheiro de equipe de Piqué não sabia do caso entre ele e a mãe, e foi pego de surpresa. Gavi foi formado na base do Barcelona e subiu ao time principal no ano passado, com apenas 16 anos.

O jogador ganhou destaque mundial e já coleciona diversas convocações para a seleção principal do seu país. No Barcelona, ele é peça fundamental no meio campo do treinador Xavi Hernández. Inclusive, há quem diga que o garoto será um "novo Xavi" por terem características muito parecidas. Gavi entra em campo como titular na partida desta quinta- feira (02) entre Espanha e Portugal, pela UEFA Nations League. Enquanto Piqué começa a partida no banco de reservas.

O zagueiro também é muito próximo de outro jovem do Barcelona, Riqui Puig, e foi visto ao lado do amigo curtindo noitadas em Barcelona. Segundo a imprensa espanhola, o jogador já está morando sozinho em um apartamento e aproveitando ao máximo a vida de solteiro.

