Gucci é a marca mais famosa do mundo e Balenciaga é a segunda; veja o ranking

A grife italiana Gucci foi eleita a marca mais popular do mundo, segundo o ranking trimestral da plataforma de produtos de luxo Lyst. Na sequência, surgem as marcas Balenciaga e Prada.

Ainda conforme a Lyst, uma das ações que levaram a Gucci à posição foi a primeira coleção 'Cosmogonie', do diretor criativo Alessandro Michele, apresentada em Puglia, na Itália.

Entre as táticas, também está as colaborações com nomes famosos - como a 'HA HA HA', com o cantor Harry Styles, e com a marca Adidas.

A Balenciaga ficou em segundo lugar por conta da coleção de primavera/verão 2023, lançada em maio deste ano na Bolsa de Valores de Nova York; pela colaboração com a marca GAP e o cantor Kanye West, na criação da coleção Yeezy; e pelo lançamento de 100 pares de tênis "detonados".

A Prada, nesse caso, ganhou as páginas de notícias pelo mundo após o lançamento da coleção masculina de primavera/verão 2023 e, além de tudo, pela parceria com a Meta, na qual a grife passou a vender seus produtos na loja virtual da proprietária do Facebook.

Confira o ranking completo:

1 - Gucci

2 - Balenciaga

3 - Prada

4 - Valentino

5 - Louis Vuitton

6 - Dior

7 - Miu Miu

8 - Fendi

9 - Diesel

10 - Burberry

11 - Versace

12 - Nike

13 - Adidas

14 - Loewe

15 - Dolce & Gabbana

16 - Saint Laurent

17 - Bottega Veneta

18 - Moncler

19 - Off-White

20 - Jacquemus